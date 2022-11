Un copil victima unui incendiu în Valea Rece Incendiu casa de locuit in Municipiul Targu Mureș, strada Valea Rece. La fața locului au acționat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu Mureș, ce incadreaza doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o autospeciala de prima intervenție și comanda. Incendiul s-a manifestat in interiorul unei incaperi al imobilului, pe o suprafața de aproximativ 20 mp, fiind lichidat in cel mai... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

