Un copil la gradinita Un copil, la gradinita, incearca sa-si incalte cizmulitele. Pentru ca nu se descurca a cerut ajutorul educatoarei. Cu tot trasul si impinsul, cizmulitele nu voiau nicidecum sa intre. Pana cand a reusit totusi sa il incalte, educatoarei i-au aparut broboane de transpiratie pe frunte. De aceea aproape ca i-au dat lacrimile cand copilul i-a zis: – Doamna, dal sunt puse invels… Intr-adevar, erau puse gresit. Nu a fost cu nimic mai usor sa ii scoata cizmulitele decat sa i le puna, totusi a reusit sa isi pastreze calmul pana cand cizmulitele au fost iar incaltate, tot cu sudoare pe frunte, dar de data… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

