Un copil din București a fost transportat de urgență la spital după ce leagănul în care se afla s-a rupt O fetița de 8 ani a fost ranita dupa ce leaganul in care se afla s-a rupt intr-un loc de joaca din București. Copila a suferit leziuni la braț, fața și un picior. Mama copilei a facut sesizari scrise catre mai multe instituții pentru a evita riscul ca și alți copii sa fie expuși pericolului in timpul jocului. Din cauza incidentului, fetița, care are nevoi speciale, va pierde multe ore de recuperare. Incidentul s-a petrecut joi seara in Oraselul Copiilor din Sectorul 4, potrivit stiripesurse.ro . O fetița in varsta de opt ani a fost accidentata in timp ce se dadea in leagan intr-un parc. Carabina…

- O fetita, de 8 ani, a fost ranita dupa ce leaganul in care se dadea, intr-un loc de joaca din București, s-a rupt. Ea a suferit leziuni la brat, pe fata si la un picior. In urma incidentului, fetita, care are nevoi speciale, va rata zeci de ore de recuperare. Incidentul s-a petrecut joi seara, in Oraselul…

- Mama fetiței a declarat ca a mers cu ea in parc si, in timp ce micuta se dadea in leagan, carabina care tinea unul dintre lanturi s-a desprins, copila cazand cu tot cu leagan si lovindu-se la brat, la fata si la un picior, relateaza Ziare.com.In prezent, micuța este acasa, cu bratul imobilizat si sub…

- Incidentul s-a petrecut joi seara, 13 iulie, in Oraselul Copiilor Brancoveanu din Sectorul 4 al Capitalei. Fetița de 8 ani a suferit rani la brat, pe fata si la un picior, fiind transportata la spitalul pentru copii „Marie Curie” din București, transmite News.ro.Cazul a fost prezentat de jurnalista…

