Un copil din Brașov a ajuns la spital, după ce a băut soluție pentru desfundat țevi. Care e starea micuțului Un copil din Brașov, in varsta de un an și trei luni, a ajuns la spital, dupa ce a baut o substanța coroziva pentru desfundat țevi dintr-o sticla in care a crezut ca este suc, informeaza site-ul de știri monitorulexpres.ro. Din cate se pare, evenimentul s-a produs din cauza faptului ca micuțul a fost scapat de sub supraveghere de tatal sau. Imediat dupa ce au realizat ceea ce s-a intamplat, pariții copilului au sunat la 112.La fața locului și-au facut apariția doi polițiști locali, care au decis sa-l transporte pe micuț la spital. Pe drum, aceștia au intalnit echipajul SMURD care fusese trimis… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

