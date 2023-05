Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in Sibiu! Un tanar de doar 24 de ani a murit pe loc in urma unui accident cumplit, asta dupa ce mașina s-a izbit puternic de un autobuz care era oprit in stație. Medicii l-au resuscitat minute bune, insa fara niciun rezultat, astfel ca au fost nevoiți sa declare decesul.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut miercuri, 10 mai, pedeapsa cu moartea pentru crimele comise intr-un mod extrem de brutal, dupa ce un baiat de 8 ani a murit din cauza unui abuz in urma caruia s-a ales cu rani grave, scrie Agerpres preluand agenția germana de știri DPA."Ce lume este aceasta…

- Medicii psihiatri trag un semnal de alarma pe fondul ultimelor violențe petrecute in școlile din Romania, aratand ca in majoritatea cazurilor comportamentul agresiv al elevilor reprezinta „o oglinda a familiei”.

- Un copil a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar. Potrivit presei din regiune, elevul se grabea acasa de la școala, iar șoferul nu a reușit sa incetineasca.

- Un profersor de 37 de ani și-a pierdut viața intr-un accident pe E85, vineri seara. Potrivit presei locale, barbatul a lasat un bilet de adio in care explica motivul sinuciderii. Mașina in care se afla Cristian Stanila, directorul școlii „Iorgu Iordan” din Tecuci, a fost strivita intre doua TIR-uri.…

- Un copil de trei ani a murit intr-un accident stupid cu mașina de tuns iarba, dupa ce tatal sau a dat cu spatele si a trecut peste el, informeaza Observatornews. Accidentul a avut loc sambata, intr-un orașel din sud-estul Australiei. Baiețelul a fost transportat de urgența la Spitalul Districtual…

- O femeie, in varsta de 57 de ani, a murit subit in timpul calatoriei cu un taxi. Totul s-a intamplat in seara zilei de 1 martie, in jurul orei 18:25. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati.

- Un copil de doar 10 ani se zbate intre viața și moarte! Baiețelul a ajuns in stare critica dupa ce a fost atacat de trei caini scapați dintr-o curte. Minorul a fost gasit agonizand intr-un șanț de la marginea drumului, dupa atacul patrupedelor. Incidentul a avut loc, duminica, pe o strada din orașul…