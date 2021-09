Stiri pe aceeasi tema

- Ambulanța Barlad a intervenit la Unțești pentru un baiat de 5 ani intoxicat accidental cu o soluție pentru deparazitarea oilor. Acesta se pare ca a confundat sticla cu soluție toxica cu una cu suc.Copilul a fost gasit inconștient, instabil hemodinamic și respirator și dupa ce a fost stabilizat de o…

- Masura a fost luata deoarece Spitalul Județean Suceava nu are condițiile și aparatura necesara pentru tratarea copiilor cu varste mai mici de 4 ani.Unul din bebeluși are doar 22 de zile și prezinta o forma severa de Covid. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Suceava, medicul Dan Teodorovici,…

- O fetita in varsta de un an si o luna a fost preluata in stare grava, vineri noaptea, de un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dupa ce a fost gasita de familie cu capul intr-o galeata cu apa. “Ambulanta a fost solicitata la Zorleni pentru o fetita in varsta de un an si…

- Spitalul de Boli Infectioase Sf Parascheva din Iasi, singurul spital de profil de grad I din zona Moldovei, se confrunta cu cel mai sumbru scenariu imaginat privind scenariul patru, avand in ultima perioada un numar foarte mare de pacienti cu COVID-19 internati in stare grava, a declarat, marti, dr…

- Solutia completa cu panouri fotovoltaice dedicata clientilor casnici – E.ON Solar Home, lansata anul trecut, este acum disponibila in judetele Iasi,Timis, Arad, Suceava, Neamt, Vaslui, Botosani, Bacau, Cluj si Mures si ar putea fi extinsa si in alte judete din tara, a anuntat joi compania. ‘Aceasta…

- Fata electrocutata pe vagonul din gara din Roman, in timp ce, impreuna cu alte doua adolescente, incerca sa-si faca poze, este in stare critica, cu arsuri extrem de grave pe aproape jumatate din corp. Managerul Spitalului de Pediatrie „Sfanta Maria” din Iasi, Alina Belu, a declarat ca adolescenta de…

- Caz de-a dreptul șocant in Bistrița Nasaud! Un baiețel in varsta de doar un an și jumatate a ajuns in stare extrem de grava la spital. Medicii de la unitatea medicala au descoperit ca cel mic fusese batut, iar principalii suspecți in acest caz sunt mama lui și iubitul acesteia, in condițiile in care…

- Un copil de trei ani, dintr-o comuna din judetul Botosani, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la balconul casei. Micutul a suferit traumatisme in zona capului si a toracelui.