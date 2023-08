Un copil de cinci ani din Fetești a plecat neînsoțit cu trenul la mare. Ce le-a spus polițiștilor Un copil in varsta de cinci ani, din Fetești, județul Ialomița, a plecat cu trenul la Constanța, pentru a merge la plaja, fara parinți. Baiețelul fost gasit de polițiști de la transporturi feroviare. Polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Constanța – Biroul Siguranța Publica și Protecția Calatorilor au gasit, in trenul IR 1928 București – Constanța, un copil in varsta de 5 ani, din Fetești, județul Ialomița, care nu era supravegheat de niciun adult. Acesta a declarat ca a plecat de acasa fara sa iși anunțe parinții, cu intenția de a ajunge in județul Constanța, la plaja. Copilul nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

