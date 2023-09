Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 9 ani din Galați a murit duminica dupa ce a cazut cu bicicleta, iar ghidonul i-a intrat in gat, scrie postul local de radio Lider FM. Echipele de intervenție sosite la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva viața micuțului.

- Dupa ministrul Apararii, premierul Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, ca bucați dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei. Ciolacu a incercat sa explice balbele autoritaților pe aceasta tema prin faptul ca drona s-ar fi prabușit pe malul romanesc al Dunarii, „intr-o zona de jungla”. …

- Zece mașini au fost implicate intr-un carambol, luni dimineața, pe autostrada A4, in zona ieșirii spre Valu, județul Constanța. Potrivit ISU Constanța, zece mașini s-au tamponat pe autostrada A4, in zona de ieșire spre Valu. Serviciul Județean de Ambulanța intervine cu trei echipaje. Sunt implicate…

- Dupa cazul gravidei care a nascut in fața spitalului din Urziceni, o alta situație dramatica s-a petrecut la Constanța. O femeie de 75 de ani a murit așteptand ambulanța. S-a intamplat in localitatea Baneasa. Pensionara aflata in stop cardio-respirator s-a stins in curtea spitalului comunal. „Vara,…

- Cel putin 110 persoane au fost ranite dupa ce grindina de marimea unei mingi de tenis a cazut in noaptea de miercuri spre joi intr-o regiune din nordul Italiei, relateaza CNN. Grindina care a cazut pe strazile din Veneto avea un diametru de aproape 10 cm, potrivit președintelui regional Luca Zaia. Serviciile…

- Cel putin 41 de persoane au murit intr-o inchisoare de femei din Honduras, a declarat marti un purtator de cuvant al procuraturii publice, dupa o aparenta revolta in inchisoare, transmite Reuters. At least 41 dead following reported riot in women's prison in Honduras https://t.co/VGo4REdXNb pic.twitter.com/38zEbxxt1n…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…

- O fetita de patru ani din municipiul Galati a ajuns, marti, in stare grava la spital, dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia. IPJ Galati a fost sesizat, prin intermediul 112, cu privire la faptul ca un copil a cazut de la etajul patru a unui bloc de locuinte […] The post O fetița…