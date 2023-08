Stiri pe aceeasi tema

- Aventura unui copilaș in varsta de doar 5 ani, din Fetești, Ialomița, a ajuns in atenția polițiștilor. Acesta ar fi vrut sa ajunga la plaja, ca urmare ar fi urcat intr-un tren cu destinația Constanța. Din cate s-a aflat, a pornit la drum fara sa le spuna parinților ce avea de gand. Copilul in varsta…

- Politistii din Constanta au descoperit un copil de 5 ani din Fetesti, judetul Ialomita, a plecat voluntar, fara a si anunta parintii, la plaja. Conform unei informari a Politiei Constanta, la data de 6 august 2023, politisti din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Constanta ndash; Biroul Siguranta…

- Un copil de cinci ani din Fetesti, judetul Ialomita, a fost gasit de politisti intr-un tren spre Constanta, fara sa fie insotit de un adult. El a povestit ca a plecat de acasa fara sa le spuna parintilor și ca voia sa ajunga la plaja, potrivit News.ro.

- Accident mortal, in aceasta seara, pe E85, la limita județului Buzau cu Ialomița. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe direcția Urziceni catre Buzau de catre un șofer in varsta de 24 de ani, din Bacau și alte doua autoturisme, care…

- Dispariția baiatului a fost semnalata vineri seara, 30 iunie, dar minorul inca nu a fost gasit, deși a fost demarata o ampla operațiune de cautare, a transmis Poliția Ilfov, sambata, 1 iulie.„La data de 30 iunie a.c., in jurul orei 20:10, polițiștii stațiunii Snagov, au fost sesizați prin apel 112,…

- Copil de 6 ani, cautat de politisti, scafandri si pompieri, sambata. La data de 30 iunie a.c., in jurul orei 20:10, polițiștii stațiunii Snagov au fost sesizați prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, un minor in varsta de 6 ani ar fi plecat pe malul raului Ialomița, in satul Lipia,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa creasca pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, in zona localitatii Fetesti, judetul Ialomita, pe sensul de mers catre Capitala, acolo unde, din cauza lucrarilor de consolidare a podului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa creasca pe autostrada A2 sensul Bucuresti ndash; Constanta, in zona localitatii Fetesti, judetul Ialomita, pe sensul de mers catre Capitala, acolo unde, din cauza lucrarilor de consolidare…