Un copil de 12 ani de la echipa de fotbal Under 12 Loki SC a murit la finalul unui antrenament

- Tragic incident petrecut pe terenul de fotbal, in județul Harghita.Aron Timar, un copil de 12 ani legitimat la echipa Under 12 Loki SC, formație ce urma sa participe in Cupa Satelor, a decedat dupa ce i s-a facut rau la finalul unui antrenament. Ambulanța care a venit la fața locului nu l-a mai putut…

