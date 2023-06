Un copac doborât de furtună a blocat circulația pe drumul județean 711 Pagube materiale in mai multe localitați din județ ca urmare a fenomenelor meteorologice ce au avut loc in aceasta dupa amiaza. Mai mulți copaci au fost doborați de furtuna in localitațile Nucet, Comișani și Gura Ocniței. Circulația pe drumul județean 711 a fost blocata pentru o perioada de arbore cazut pe carosabil. Mai multe gospodarii din Gura Ocniței, Razvad și Dobra au fost inundate, iar culturi agricole din zona Gura Ocniței - Razvad sunt grav afectate de grindina. ISU Dambovița a emis o avertizare RoAlert de Cod Portocaliu care viza localitațile Targoviște, Dragomirești, Razvad, Gura Ocniței,… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

