- Sedinta liberalilor este programata la ora 14.00. Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau asumarea raspunderii. Orban afirma ca, in oricare dintre situatii, orice amendament…

- Grupul rus de stat Gazprom a raportat un declin de 45% al profitului net in trimestrul trei din 2019, la 212 miliarde de ruble (3,32 miliarde de dolari), comparativ cu perioada similara din 2018, potrivit incont.stirileprotv.ro.Cifrele mai mici vin dupa ce Gazprom a avut exporturi mai scazute…

- Cincisprezece minute in plus de mers pe jos in fiecare zi sau alergarea usoara pe o distanta de un kilometru ar imbunatati productivitatea si extinde speranta de viata, contribuind la cresterea economica, potrivit unui studiu realizat de grupul de asigurari Vitality si organizatia RAND Europe.Stimularea…

- Luna trecuta, atunci cand si-a inceput al doilea mandat, premierul Antonio Costa a promis ca va majora salariul minim cu 25- pana la 750 de euro pe luna in 2023. "Aceasta traiectorie contribuie la revenirea veniturilor precum si la imbunatatirea nivelului de coeziune sociala. Majorarea a coincis cu…

- SoftBank Group va cheltui peste 10 miliarde de dolari pentru preluarea companiei imobiliare WeWork, care are probleme financiare, de la co-fondatorul acesteia, Adam Neumann, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de Reuters, potrivit news.ro.Acordul reprezinta o inversare extraordinara…

- Grupul ungar MOL negociaza cu grupul american Chevron preluarea participatiei detinuta de acesta la o exploatare uriata de petrol din Azerbaidjan, pentru peste 2 miliarde de dolari, au declarat trei surse bancare si din industrie implicate in discutii, transmite Reuters.

- Model 3 de la Tesla a ramas cel mai bine vandut vehicul din Norvegia in trimestrul trei din 2019, desi vanzarile sale au scazut fata de prima jumatate a anului, transmite Reuters potrivit Agerpres. In perioada iulie-septembrie 2019, Tesla a vandut 3.300 de masini Model 3 pe piata norvegiana, depasind…