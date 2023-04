Ștefanita Munteanu, un consilier județean PSD din Buzau, a fost desemnat director general pentru doua luni al companiei strategice Transelectrica, cu capital majoritar de stat. Transelectrica are un rol-cheie in sistemul energetic, gestionand rețeaua electrica de transport. Munteanu este insa un necunoscut in domeniul energiei. El a ocupat poziții in eșalonul trei in companii energetice. ”Nu este cunoscut ca manager de top in domeniu la acest nivel”, au declarat pentru G4Media mai multe surse din piața energiei. Munteanu a fost ales consilier județean pe listele PSD Buzau, fieful lui Marcel Ciolacu,…