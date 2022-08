Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza ca Rusia „ar putea incerca sa faca ceva deosebit de urat” in preajma Zilei Independenței Ucrainei de miercuri. Fiica politologului Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, a murit in explozia masinii in care se afla.

- Un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a negat ca Kievul ar fi implicat in atentatul cu masina capcana de sambata seara in care si-a pierdut viata fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin. "Subliniez ca Ucraina nu are nimic de-a face cu asta, pentru ca nu suntem un stat criminal…

- Un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a negat astazi ca Kievul ar fi implicat in atentatul cu masina capcana de aseara in care si-a pierdut viata Daria Dughina, fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin.

- Un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a negat duminica aceasta ca Kievul ar fi implicat in atentatul cu masina capcana de sambata seara in care si-a pierdut viata fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin, transmite EFE.

- Kievul neaga implicarea sa in moartea Dariei Dughina, fiica lui Alexandr Dughin, cunoscut ca ideologul naționalist al Kremlinului de care asculta Putin. Biroul Președintelui Ucrainei a comentat explozia mașinii in care aceasta a sarit in aer cu o seara inainte in apropiere de Moscova, Rusia, transmite…

- Un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a negat duminica faptul ca Kievul ar fi implicat in atentatul cu masina capcana de sambata seara, in care si-a pierdut viata fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin, transmite EFE.

- Premierul britanic Boris Johnson i-a conferit marti presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski premiul Sir Winston Churchill pentru performantele de lider, relateaza dpa. Zelenski a participat prin videoconferinta la ceremonia din Downing Street 10 - resedinta oficiala a prim-ministrului de la Londra…

- Soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski face dezvaluiri din propria familie. Olena Zelenski a declarat ca incearca sa fie sincera cu cei doi copii ai sai in legatura cu conflictul militar din Ucraina și cu separarea de tatal lor. Femeia in varsta de 44 de ani a declarat ca Oleksandra, in varsta…