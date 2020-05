Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Chris Terhes, arata ca oamenii lui Orban se plang de faptul ca fotografia cu premierul și miniștrii incalcand toate regulile in vigoare, in sediul Guvernului, reprezinta o ”lucratura”. Terhes considera ca odata cu aceasta fotografie, cei de la PNL au descoperit existența ”statului…

- Nicușor Dan, candidatul USR la Primaria Capitalei și susținut de PNL, a comentat pentru STIRIPESURSE.RO fotografia de la Guvern in care apare premierul Ludovic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri. El susține ca lucrurile trebuie privite in perspectiva, iar opinia publica ar trebui…

- Ludovic Orban (57 de ani), prim-ministrul Romaniei, a fost amendat cu 3.000 de lei, dupa ce o fotografie controversata cu el și mai mulți miniștri a fost facuta publica pe internet. CONTEXT: O fotografie din biroul premierului Ludovic Orban a ajuns pe internet, fiind distribuita pe Facebook. In imagine…

- Premierul a fost surprins la început despre apariția fotografiei în spațiul public, iar ulterior a adus precizari importante. „Nu stiu despre ce e vorba, când o sa umblu o sa ma uit. Acum m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mures si la Maramures, habar n-am.…

- Ludovic Orban revine, in exclusivitate pentru MEDIAFAX, cu clarificari in privinta controversatei fotografii de la Guvern. Premierul a precizat ca poza a fost facuta cu ocazia zilei sale de naste si ca daca es...

- Ludovic Orban revine cu explicatii despre fotografia care a facut inconjurul internetului. Orban: "Era ziua mea de nastere. Mi-am servit colegii cu o gustare si cate un pahar. Sunt fumator, daca e nevoie platesc amenda. Greseala e umana."

- Florin Roman, liderul deputaților PNL, a declarat, luni, la B1 TV, ca ceea ce face președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu este decat o declarație securista.Cinci grupuri parlamentare - PSD, Pro Romania, ALDE, UDMR și minoritațile naționale - au trimis o scrisoare deschisa premierului Ludovic…