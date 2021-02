Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților a transmis luni seara Senatului american actul de acuzare impotriva lui Donald Trump, marcand deschiderea oficiala a procesului istoric al fostului presedinte pentru „incitare la insurectie”, scrie hotnews . Este pentru prima oara cand Senatul judeca un președinte care și-a incheiat…

- Poliția Federala americana (FBI) investigheaza o tanara banuita ca a luat un laptop sau un hard disk din biroul președintelui Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, in timpul asediului Capitoliei din 6 ianuarie. Ulterior, suspecta ar fi incercat sa vanda dispozitivul serviciilor secrete rusești,…

- Peste 60 de persoane au fost arestate, iar anchete sunt în curs de derulare, dupa asaltul de miercuri asupra Congresului american din Washington DC de miercuri, relateaza Reuters. În același timp, FBI cere ajutorul publicului pentru a identifica protestatarii pro-Trump care au intrat cu…

- Democrats Abroad, organizația oficiala a Partidului Democrat pentru cetațenii SUA care locuiesc in strainatate, susține ca incidentele de ieri, din cladirea Capitoliului de la Washington, reprezinta "punctul culminant al anilor in care Donald Trump și suporterii sai republicani au promovat supremația…

- Membrii Congresului s-au baricadat in interior, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului de la Washington, miercuri, in ziua in care urma sa fie validata victoria lui Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie 2020. Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump…

- Sute de oameni au patruns miercuri, 6 ianuarie, in biroul președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, au rasturnat mobilierul, au spart o oglinda aflata acolo și i-au lasat pe masa un mesaj: "Nu vom da inapoi”, a relatat CNN.Cuprinși de furie, susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt…

- Democrații și-au asigurat miercuri controlul asupra Senatului american, dupa victoria lui Jon Ossoff în Georgia în fața republicanului David Perdue, transmit televiziunile americane, citate de AFP.Aceasta noua victorie, dupa cea a democratului Raphael Warnock pentru celalalt post…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…