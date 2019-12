Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost injunghiate, vineri, pe Podul Londrei, de un individ care avea atașata o bomba ce ulterior s-a dovedit a fi falsa și care in cele din urma a fost impușcat mortal de forțele de ordine. Autoritațile au anunțat ca incidentul este considerat unul de natura terorista. Un alt suspect…

- Azi, pe Podul Londrei din capitala Marii Britanii a avut loc un incident catalogat de autoritați drept „terorist”. Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane. Atacatorul a fost imobilizat de catre trecatori și apoi impușcat mortal de polițiști. Un reprezentant al Scotland Yard a anunțat…

- Un exemplar de koala deveni celebru dupa ce a fost salvat recent dintr-un incendiu de vegetatie din Australia a decedat in urma ranilor suferite, informeaza marti BBC. Numit Lewis, exemplarul de koala a fost transportat la un spital veterinar din statul Noul Wales de Sud. Inregistrarea video din timpul…

- Reprezentanții DSP Timiș au recunoscut, intr-o conferința de presa, ca nu au verificat niciodata firma care a deratizat blocul in care au murit doi copii și mama unuia dintre ei.Intrebata despre controalele care au fost facute la firma care a deratizat blocul din Timișoara in care au murit…

- Bogdan Niculescu Duvaz s-a stins din viața in aceasta seara, dupa o boala necruțatoare. Participant activ la Revoluția din 1989, fost ministru al Tineretului și Sportului in guvernul condus de Petre Roman, dar și in cele ale lui Victor Ciorbea și Adrian Nastase, deputat și senator al PD și ulterior…

- Un cetatean roman a fost impuscat mortal de politisti in Jakarta, capitala Indoneziei, dupa ce s-ar fi opus arestarii si ar fi incercat sa sustraga arma unui om al legii, iar un al doilea cetatean roman a fost arestat. Cei doi erau implicati intr-o serie de infractiuni legate de furturi din bancomate,…

- Accident mortal in urma cu puțin timp in Maramures. O persoana a murit in urma impactului In aceasta seara, pe strada Faget din municipiul Sighetu Marmației, un barbat de 44 de ani a fost accidentat mortal de un autoturism in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Conducatoarea auto este…

- Politistul care s-a impuscat duminica in cap intr-un apartament din Caracal a murit miercuri seara la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, unde fusese internat in stare extrem de grava. Omul se impușcase acasa, in bucatarie, in fața sotiei, dupa o cearta conjugala. Reprezentantii IPJ Olt au declarat,…