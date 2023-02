Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe roman a transmis o atenționare de calatorie in Marea Britanie și Irlanda de Nord, pentru trei zile, incepand de astazi. Acțiuni similare ale polițiștilor de frontiera au mai avut loc și lunile trecute. De data aceasta, greva va dura 3 zile, iar guvernul britanic anunța…

- Capelani sefi din 35 de tari participa, in aceste zile, la Conferinta militara internationala a capelanilor sefi din tarile membre NATO si PfP, care are loc pentru prima oara in Romania. La lucrarile conferintei sunt prezenti capelani sefi din Africa de Sud, Armenia, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Canada,…

- Capelani sefi din 35 de tari participa, in aceste zile, la Conferinta militara internationala a capelanilor sefi din tarile membre NATO si PfP, care are loc pentru prima oara in Romania.La lucrarile conferintei sunt prezenti capelani sefi din Africa de Sud, Armenia, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Canada,…

- Elon Musk și-a propus o creștere a veniturilor din abonamente, element cheie in planul sau de afaceri pentru platforma de socializare pe care o deține, potrivit The Guardian . „Va exista un abonament cu preț mai mare, care va bloca reclamele”, a scris CEO-ul Tesla și Twitter pe contul sau. Twitter și-a…

- In Targoviște la Clinica Orto Oxacell pe langa pacienții din Romania sunt și pacienți veniți din: Franța, Italia, Spania, Germania, Austria, Marea Britanie, Irlanda, Statele Unite, Canada. Atat pacienții romani, cat și cei straini vin la Targoviște, un oraș de provincie din Romania pentru a beneficia…

- Președintele american Joe Biden și premierul japonez Fumio Kishida sunt așteptați sa se intalneasca la Washington incepand din 13 ianuarie, a declarat pentru Reuters o sursa. Intalnirea dintre Washington și partenerul sau asiatic cheie pentru a face fața puterii crescande a Chinei are loc in contextul…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE anunta finalizarea procesului de desfasurare a Consulatelor itinerante mobile pentru anul 2022. Astfel, pe parcursul acestui an, s au desfasurat 151 de consulate itinerante mobile in 26 de state Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, Cipru,…

- Cartile audio vandute de Spotify vor fi disponibile in mai multe tari vorbitoare ale limbii engleze, printre care Marea Britanie, Irlanda, Australia si Noua Zeelanda, anunta compania cu origini suedeze. Spotify spune ca intreaga librarie de carti audio va fi disponibila tarilor nou inregimentate, fara…