Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a eficientiza modul de lucru al companiei, un software resurse umane este soluția pe care o ai la indemana. Totodata, cu un soft organigrama inclus in soluția de HR, realizezi structura... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii continua cercetarile sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul fara permis. La data de 17 mai 2022, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gorbanești au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat de 55 de ani, din comuna Blandești. Acesta nu ar fi respectat…

- Surpriza pentru un șofer care și-a parcat mașina in fața unor tomberoane din curtea unui bloc de locuit din Capitala. Pentru ca a parcat aiurea, conducatorul auto s-a trezit cu gunoi pe capota automobilului sau. Cum spune și proverbul: dupa fapta și rasplata.

- Un apel la 112 a luat o turnura neasteptata pentru un barbat de 37 de ani. Acesta apelase serviciul de urgenta ca sa anunte ca un sofer il sicaneaza in trafic, pe raza comunei brailene Viziru.

- La data de 9 mai a.c., in jurul orei 19.40, politisti din cadrul Postului de Politie Pantelimon au identificat un barbat, de 58 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 225, in localitatea Pantelimon, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat…

- Echipajul format din lucratorii Poliției Orașului Salcea și ai Postului de poliție Dumbraveni, se afla in exercitarea atribuțiunilor de serviciu, respectiv supravegherea și controlul traficului rutier pe drumul comunal nr. 65, ce face legatura intre localitațile Dumbraveni și Bursuceni-Verești cand…

- Trendul ”marii demisii” se contureaza la nivel global. Va fi afectata și piața forței de munca din Romania sau suntem deja in acel punct? Raspunsuri de la specialiști s-au conturat in cadrul evenimentului HR 2.0., ”Preparing for the Future of Work” .

- Pe numele unui șofer de camion polițiștii de frontiera au inițiat cercetari penale, dupa ce s-a dovedit ca acesta deținea un permis de conducere falsificat. Barbatul a declarat ca și-ar fi cumparat permisul cu 9000 de hrivne ucrainene, fiind asigurat ca actul este unul autentic.