- Organizatorii Oscar 2024 au oferit cadouri scumpe mariilor pierzatori de anul acesta. Nominalizații care nu au plecat acasa cu mult ravnita statueta au primit un pachet foarte voluminos cu daruri. Avand in vedere dimensiunea și greutatea acestuia, numai transportul a costat 850 de dolari. Pachetele…

- Polițiștii din cadrul SPR 3 Marginea, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza de competența a comunei Volovaț au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de catre un localnic. Conducatorul autoturismului a prezentat documentele personale și cele ale autoturismului,…

- La data de 4 martie ora 02:15, in timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala 9 Șcheia efectuau serviciul de patrulare pe raza satului Liteni, comuna Moara au efectuat semnal regulamentar de oprire a autoturismului condus de catre un barbat din sat care a inmanat documentele autoturismului…

- La data de 23 februarie in jurul orei 12.00, un barbat in timp ce a incercat sa se puna in mișcare cu autoturismul pe DJ 178, raza localitații Humoreni, a acroșat cu partea din spate a autoturismului pe un pieton in varsta de 90 de ani, care a incercat sa traverseze strada prin spatele autoturismului…

- La data de 7 februarie orele 09:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, au oprit pentru control o autoutilitara pe strada Mihoveni din Șcheia. Cu ocazia legitimarii conducatorului auto s-a stabilit faptul ca acesta este un barbat 45 ani, domiciliat in comuna Șcheia,…

- La data de 4 februarie ora 19:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene, in timp ce desfasurau activitati specifice pe strada Ciprian Porumbescu din Suceava au identificat un autoturism care circula dinspre str. Vasile Bumbac. S-a procedat la oprirea regulamentara…

- La data de 31 ianuarie la ora 08.35, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Suceava – Biroul Rutier, au oprit pe Calea Unirii din Suceava, autoturismului condus de un localnic de 35 ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date s-a stabilit faptul ca șoferul avea dreptul de a conduce autovehicule…