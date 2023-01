Un clujean a rămas șocat când a primit factura la întreținere: Obligat să cotizeze pentru înmormântarea unei vecine Un tanar din Cluj a primit factura la intreținere și a observat ca, pe langa celelalte sume normale, i-a fost adaugata o suma pentru ”ajutor de inmormantare”. Tanarul a fost pus sa plateasca 21,28 de lei pentru inmormantarea unei vecine pe care n-o cunoștea, fiind mutat in acel bloc doar de patru luni. Nu aceasta […] The post Un clujean a ramas șocat cand a primit factura la intreținere: Obligat sa cotizeze pentru inmormantarea unei vecine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

