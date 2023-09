Un clujean a primit titlul de ”Tezaur Uman Viu”

Stiri pe aceeasi tema

- Clujeanul Simion Drinda a primit titlul onorific ”Tezaur Uman Viu”, in cadrul unei gale care a avut loc la Teatrul Municipal din Baia Mare, unde au fost premiați cei 12 pastratori și transmițatori ai patrimoniului cultural imaterial care au obținut titlu onorific de “Tezaur Uman Viu” 2023.Pe lista premianților…

- O femeie a scapat cu viața in urma unui accident feroviar ce a avut loc luni in localitatea maramureșeana Cicarlau, la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit primelor informații, femeia se afla intr-un autoturism ce nu a oprit la trecerea de cale ferata, mașina fiind lovita in plin de trenul personal…

- Firearul (cauaciul) Simion Drinda, cunoscut in comuna Maguri Racatau ca Simionu Florii, aduce județului Cluj cel de al 10-lea titlu de Tezaur Uman Viu. Titlul i-a fost acordat de Ministerul Culturii. Simion Drinda din satul Maguri, comuna Maguri-Racatau, este un meșter care a practicat fieraritul intreaga…

- Locuitorii din Maguri Racatau, Marișel, Beliș, Mica și Mintiu Gherlii au primit, in urma cu puțin timp, avertizare RO-ALERT. ”S-a trimis mesaj RO-ALERT pentru zonele Maguri Racatau, Marișel, Beliș, Mica și Mintiu Gherlii, care anunța averse torențiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului,…

- Județul Cluj este mai bogat de astazi cu inca un titlu de Tezaur Uman Viu, acordat de Ministerul Culturii pentru 2023. Vorbim despre Simion Drinda, din satul Maguri, comuna Maguri-Racatau, meșterul celebru care a practicat fieraritul intreaga sa viața, fiind zeci de ani principalul cauaci pe raza celei…

- Un mester popular care realizeaza costume din Tara Codrului va primi titlul de Tezaur Uman Viu din partea Ministerului Culturii, informeaza, vineri Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Satu Mare.

- In cadrul celei de-a XI – a ediții a PROGRAMULUI TEZAURE UMANE VII, la recomandarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, meșterul popular in arta țesutului, a crearii costumului tradițional codrenesc, a textilelor de interior și nu in ultimul rand, a crearii…