Un club de noapte, transformat în centru de transfuzie sanguină Un cunoscut club de noapte elvetian inchis ca urmare a restrictiilor impuse in urma pandemiei de COVID-19 a fost transformat in centru temporar de transfuzie sanguina, informeaza Reuters. Candelabrele care obisnuiau sa lumineze ringul de dans pentru mii de petrecareti la clubul de noapte MAD din orasul Lausanne fac acum lumina asistentelor medicale care recolteaza singe, in timp ce pe fundal rulea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

