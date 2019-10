Un ciobănesc german a încolţit copiii într-o clasă la Școala 7 Dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin a fost anuntat, in jurul orei 8.30, despre faptul ca un caine a reusit sa intre in incinta Scolii Gimnaziale nr. 7 din Resita: „Grupa de intervenție s-a deplasat de indata la fața locului, unde a constatat ca un caine din rasa ciobanesc german a intrat in cladirea școlii, reușind sa ajunga intr-o sala de clasa. In agitația creata, trei copii au fost incolțiți de animalul speriat. Conform fișei intocmite de Unitatea de Primiri Urgente, a rezultat ca cei trei copii au suferit plagi zgariate in zona membrelor inferioare. La fața locului,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

