- Un caine polițist italian pe nume Elio a descoperit peste 1 milion de euro in bagajele unei femei care calatorea cu autocarul din sudul țarii spre nord, in timpul unui control de rutina facut de poliția financiara langa Florența.

- Sambata, 29 iulie, Poliția Capitalei a fost sesizata sambata, 29 iulie, de un incident in care un barbat s-a impușcat in cap cu pistolul pe care-l avea.Un barbat in varsta de 63 de ani s-a impușcat, in timp ce se afla la domiciliu. Acesta s-a impușcat in zona capului, cu un pistol letal, deținut legal,…

- Ieri, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției orașului Beclean au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui șofer de 38 de ani, din Dej. Barbatul a fost depistat in flagrant delict de catre polițiștii rutier in timp ce conducea un autoturism pe un drum comunal din localitatea Cristeștii…

- Doua acte cu indici de falsificare au fost depistate de polițiștii de frontiera la PTF Leușeni-Albița. Potrivit unui anunț al Poliției de Frontiera, ambele cazuri au fost inregistrate, joi, 29 iunie, transmite Știri.md. In primul caz, pentru traversarea frontierei de stat, la pista de control s-a prezentat…

- O femeie in varsta de 54 de ani din localitatea Moara de Piatra, raionul Drochia, a fost documentata dupa ce a fost deconspirata activitatea acesteia privind comercializarea ilegala a țigarilor și alcoolului contrafacut. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectei. In rezultat, a fost…

- Sapte persoane au fost ranite, dintre care trei grav, dupa ce un balon cu aer cald a luat foc in timpul decolarii, sambata dimineata, in cantonul Zug, din nordul Elvetiei, informeaza AFP. Balonul tocmai decolase de la Mattenboden, in municipalitatea Hunenberg, in jurul orei 6, cand a luat foc si s-a…

- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și cei ai Direcției generale urmarire penala (DGUP), din cadrul Poliției, investigheaza un dosar de defrișare ilegala a peste…