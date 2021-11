Stiri pe aceeasi tema

- Un agent chinez al serviciilor de informatii ale Beijingului a fost gasit vinovat, vineri, de spionaj economic de un tribunal federal din Statele Unite, pentru tentativa de furt de tehnologii spatiale americana si franceza, a anuntat Departamentul de Justitie al Statelor Unite, transmite AFP.

- Un agent chinez al serviciilor de informatii ale Beijingului a fost gasit vinovat de spionaj economic de un tribunal federal din Statele Unite, pentru tentativa de furt de tehnologii spatiale, a anuntat Departamentul de Justitie al Statelor Unite. Spionul ar fi incercat sa fure informații despre un…

- Un agent chinez al serviciilor de informatii ale Beijingului a fost gasit vinovat, vineri, de spionaj economic de un tribunal federal din Statele Unite, pentru tentativa de furt de tehnologii spatiale americana si franceza, a anuntat Departamentul de Justitie al Statelor Unite, transmite AFP, potrivit…

- Washingtonul a acuzat acest grup de hackeri din Rusia ca se afla in spatele atacului online care a paralizat Colonial Pipeline, cea mai mare retea de conducte de produse rafinate din Statele Unite, in urma cu cateva luni, transmite AFP.Atacurile de tip ransomware exploateaza gaurile de securitate ale…

- Statele Unite ale Americii au inclus NSO Group, compania israeliana care produce software-ul spion Pegasus, pe lista companiilor interzise. Departamentul american al Comertului a transmis ca reprezinta o amenințare pentru securitatea naționala.

- Administratia Biden a dat in judecata joi statul Texas, incercand sa blocheze aplicarea unei noi legi care interzice aproape in totalitate avorturile, democratii fiind ingrijorati ca dreptul la avort stabilit in urma cu 50 de ani ar putea fi in pericol. Curtea Suprema a SUA a permist saptamana trecuta…

- Patru cetateni americani au fost evacuati luni din Afganistan in cadrul plecarilor facilitate de Statele Unite, in premiera de la retragerea trupelor SUA din aceasta tara, finalizata la 31 august, a anuntat un oficial din Departamentul de Stat, transmit Reuters si AFP. Cei patru au ajuns intr-un…

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite vor redesfasura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului realizat pe teren de talibani, transmite AFP.…