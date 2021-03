Stiri pe aceeasi tema

- In februarie presa occidentala prelua datele de sinteza pentru un medicament care reduce riscul decesului de COVID-19. Era vorba de un medicament pentru artrita, Roche tocilizumab, care ar reduce riscul de deces la pacienții cu COVID-19 sever. Acum, din nou, presa vorbește de un alt medicament, cu aceleași…

- Un bebelus in varsta de doar doua luni are nevoie de ajutor. Acesta sufera de amiotrofie musculara spinala tip 1 (SMA). Are nevoie urgent de aparatura medicala pentru a trai. Tratamentul il va efectua la Spitalul Nicolae Robanescu din București. „Am pierdut, din pacate, mult timp prețios pana sa aflam…

- Un vlogger in varsta de 26 de ani, cunoscut in mediul online sub pseudonimul de Asian Andy, a reușit performanța de a caștiga suma de 16.000 de dolari intr-o noapte, in timp ce incerca sa doarma. Totul s-a intamplat cu ajutorul platformei de streaming dedicata gamerilor, Twitch. Asian Andy și-a provocat…

- Inca un medicament ar putea fi eficient in tratamentul Covid-19: Anticoagulantul care reduce mortalitatea, folosit și in Romania Un nou medicament ar putea fi eficient in lupta cu noul coronavirus. Este vorba despre heparina, un anticoagulant care face parte și din protocolul de tratament al infecției…

- Filip, un bebeluș de doar patru saptamani din Pitești, lupta sa traiasca. La doar doua saptamani de la naștere a fost diagnosticat cu o boala genetica rara, Amiotrofie spinal musculara. Șansa sa la viața depinde de un tratament foarte scump, peste 2 milioane de euro. ”Ma numesc Filip și m-am nascut…

- Anxietatea, insuficienta respiratorie sau atacul de panica sunt cateva dintre simptomele cu care se adreseaza la medic pacientii care s-au vindecat de COVID-19. Specialistii le recomanda persoanelor care au trecut prin aceasta boala sa urmeze si un tratament de recuperare.

- Compania Terapia anunta ca, miercuri, vor ajunge in tara aproximativ 1.125.000 de tablete de Favipiravir, un medicament folosit in tratamentul pacientilor cu COVID-19. Reprezentantii companiei arata ca sunt discutii cu autoritatile pentru ca de acest tratament sa beneficieze si pacientii cu forme…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, spune ca oamenii trebuie sa țina cont de sfatul medicului și de propria conștiința cand decid daca se vaccineaza sau nu și precizeaza ca el nu se vaccineaza, fiindca are alergii: „Cel mai mult vindeca rugaciunea”. „Cu privire la vaccinare, noi nu spunem nici da, nici…