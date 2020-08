Un cercel intr-o ureche Un barbat observa intr-o zi ca unul dintre colegii sai de birou poarta un cercel intr-o ureche. Mare ii fu mirarea stiind ca tipul era destul de conservator si vru neaparat sa afle cum de si-a schimbat asa brusc gustul in materie de moda. -Nu face atata caz,e doar un cercel. -Totusi,spuse celalalt in culmea mirarii,de cat timp porti cercelul asta? -Eei….de cand l-a gasit nevasta-mea in patul nostru! Articolul Un cercel intr-o ureche apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

