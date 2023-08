Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a semnat contractul pentru construirea Centrului de Mari Arsi in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din Bucuresti, iar lucrarile vor incepe in prima saptamana din septembrie, potrivit agerpres.ro. Potrivit unui comunicat remis…

- In prezent, Romania are circa 30 de paturi pentru marii arși și va ajunge la 50, inclusiv paturi pediatrice, dupa finalizarea proiectului de extindere a infrastructurii, a anunțat ministrul Sanatații. „Sunt in curs de extindere centre de mari arsi la Bucuresti, Targu Mures si Timisoara, ultimul fiind…

- Centrul de Arși de la Timișoara este cel mai avansat dintre toate cele care Ministerul Sanatații le ridica in țara a afirmat, sambata, ministrul Alexandru Rafila, prezent in orașul de pe Bega. El a vizitat la primele ore ale dimineții șantierul viitorului Spital de Arși de la Spitalul Județean de Urgența…