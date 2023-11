Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea publica germana a anuntat marti seara ca are in vedere actiuni in justitie impotriva unui jurnalist celebru, considerat expert in Rusia, despre care exista suspiciuni ca activitatea sa ar fi primit finantare din partea unui oligarh rus apropiat de presedintele Vladimir Putin, informeaza…

- Rusia si-a testat cu succes capacitatea de a efectua o lovitura nucleara masiva de reactie, pe cale terestra, maritima si aeriana, precizeaza un comunicat al Kremlinului remis miercuri."Lansari practice ale unor rachete balistice si de croaziera au avut loc in timpul exercitiului", precizeaza comunicatul.…

- Generalul Viktor Afzalov a fost numit comandant șef al Forțelor Aerospațiale ale Rusiei, a anunțat presa de stat de la Moscova. Pana in acest moment, generalul Afzalov era comandant interimar la Forțele Aerospațiale. Afzalov fusese numit comandant interimar in locul generalului Sergey Surovikin. Acesta…

- Noua drona a Ucrainei de 433.000 de dolari, care ar putea face viața unui iad pentru flota rusa de la Marea Neagra. Vehiculul subacvatic fara pilot (UUV), botezat Maricika, are o autonomie de aproximativ 600 de mile și poate efectua misiuni de atac, transport sau recunoaștere, conform grupului de voluntari…

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, in prezent aflat la conducerea Consiliului de Securitate, a declarat duminica, 3 septembrie, ca Moscova a reușit de la inceputul anului și pana acum sa recruteze aproximativ 280.000 de oameni pentru armata rusa, relateaza AFP, potrivit The Moscow Times.Rusia…

- Rusia a lansat, in cursul noptii de sambata spre duminica, un atac cu drone asupra unor parti din regiunea Odesa din sudul Ucrainei, lovind o infrastructura portuara de la Dunare si ranind cel putin doua persoane, potrivit Kievului.

- In logica așa-zisei revolte de-acum doua luni a lui Prigojin, indreptata impotriva liderilor armatei ruse, prima ipoteza l-ar indica pe Putin ca fiind cel ce-a coordonat lovitura, de acest lucru incearca sa ne convinga SUA și Ucraina. Tot in aceasta linie de raționament pot fi insa suspecți chiar cei…