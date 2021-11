Un caz revoltător de încălcare a dreptului de proprietate. Legea calcată în picioare La mai bine de 60 de ani de cand a inceput colectivizarea, autoritatile continua sa tina cu dintii de pamanturile luate cu japca de la oameni. Desi, atunci, totul se facea peste noapte, astazi, padurile si pasunile se intorc in proprietatea familiilor jefuite abia dupa zeci de ani in care din ce in ce mai putinii fosti proprietari si mai degraba urmasi ai lor sunt purtati pe drumuri de institutii ale statului. Este si cazul sotilor Oproiu, care duc inca din 2001 un razboi obositor cu Primaria Tibana si, cu toate ca in cateva randuri au fost cat pe ce sa obtina titlul de proprietate, mereu a intervenit… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

