Un caz elocvent care arată cum umblă Justiția cu capul spart la Iași O judecata de iti vine sa iti pui mainile in cap, nu alta: iar vina nu e atat a judecatorilor, cat a celor ce au adunat probe. Un grup de talhari violenti ce isi facea de cap prin zona Pascani, batand si jefuind de agoniseli considerabile oameni singuri si in varsta, a ajuns liber bine mersi, in urma unui proces incredibil, presarat cu amenintari si bani dati pentru a inchide guri. Capul rautatilor, care ajutat de complici a jefuit un batran de toti banii din casa, circa 25.000 de lei, e liber acum sa-si continue „meseria". Nu se afla la prima fapta, dar inca nefiind condamnat, procesele fiind… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Google Street View actualizeaza harțile din Romania, anunța un comunicat de presa transmis marți, 8 martie 2022. Mașinile Google Street View revin in Romania la jumatatea lunii martie. Pe parcursul anului 2022, ele vor strabate șoselele țarii, parcurgand peste 120 de localitați și drumurile…

- Un tren cu 765 de cetateni straini care provin din Ucraina va sosi la Bucuresti sambata, in jurul orei 14:52, a anuntat CFR Calatori. ‘In aceasta dimineata trenul CFM a ajuns in Romania la ora 7:31 cu aproximativ 765 de refugiati. Pentru preluarea acestora din statia Cristesti Jijia a fost pusa in circulatie…

- Desi ani de zile a spus ca vrea sa se termine cat mai repede, procesul primarului Mihai Chirica in dosarul „Skoda" pare sa semene cu un meci de uzura, in care mingea este pasata de la dreapta la stanga si inapoi, fara a avansa un pas. Imediat dupa ce, la termenul de judecata de luni, magistratii au…

- Magistratii ieseni au pus punct procesului indreptat impotriva fostei sotii a unui membru al lumii interlope iesene. Alina Maria Ursache fusese trimisa in judecata pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si fara permis, dupa ce fusese aproape de a provoca un accident pe soseaua Iasi…

- Un hot a crezut ca nu va fi prins daca victima sa este aproape oarba. Calculul s-a dovedit gresit. Omul vedea suficient de bine cat sa-l recunoasca pe hot, iar intreg episodul fusese surprins de camerele video. In seara zilei de 19 octombrie 2018, I.P. venise la Iasi din Dagata, urmand ca dimineata…

- Povestile cu soacre par sa-i impresioneze pe judecatori. Prins baut la volan, un sofer a ramas cu permisul in buzunar, severitatea magistratilor fiind inmuiata de povestea incidentului. Mai putin sensibili s-au aratat procurorii, care au facut apel. In seara zilei de 17 iulie 2019, politistii din cadrul…

- Dupa aproape 6 ani de cand a provocat un accident baut la volan fiind, un sofer inca nu a terminat de platit oalele sparte cu acel prilej. Datoria fata de lege a fost achitata, nu insa si cea fata de pagubiti. In februarie 2016, Alexandru Mihaila se afla pe DE 583, pe ruta Iasi – Targu Frumos, la volanul…