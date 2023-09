Un cârd de oi devorează la Almyros, în Grecia, în lipsa ierbii, o întreagă recoltă de canabis medical Regiunea este devastata de inundatii care au afectat tara in vara, dupa incendii. Rumegatoarele s-au abatut asupra altei ”ierbi”, scrie publicatia TheNewspaper.gr. Cel putin 100 de grame de canabis medical au fost devorate direct in sera, cat a mai ramas dintr-o productie drastic redusa de intemperii lunile trecute. ”Din cauza caldurii, am pierdut o parte a productiei. Din cauza inundatiilor, am pierdur restul. Si mai bine, dupa toate astea, o turma de oi, care nu stiu cum a intrat, a inceput sa manance ceea ce a mai ramas. Sincer, nu stiu daca sa rad sau sa plang”, a declarat proprietarul presei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O turma de oi care paștea in campia semi-inundata din Tesalia, Grecia, a „invadat” o sera care cultiva cannabis medicinal și a mancat aproximativ trei sute de kilograme. Incidentul a avut loc in apropierea orașului Almyros, in Magnesia, relateaza site-ul TheNewspaper.gr. Oile au dezvoltat un „comportament…

- Proprietarul unei culturi de canabis medicinal din Almyros, Grecia, a avut parte de o mare surpriza. O turma de oi a ajuns pe terenul sau și a mancat 300 de kilograme de plante. Barbatul a declarat, pentru un post de radio local, ce s-a intamplat mai departe.

- Incidentul a avut loc in apropierea orașului Almyros, in Magnesia, relateaza site-ul greekreporter. Oile au inceput se se poarte ciudat dupa ce s-au hranit cu canabis, iar ciobanul și-a dat seama repede care este cauza.Proprietarul serei a vazut ca producția sa, care fusese deja puternic afectata de…

- O turma de oi a dat iama intr-o sera de canabis medical in Grecia. Animalele au mancat 300 de kilograme din planta cu efect halucinogen. Incidentul a avut loc in apropierea orașului Almyros, in Magnesia, relateaza site-ul greekreporter. Citește și: Raniți in Fagaraș. Intervin și elicopterele Oile au…

- Incidentul a avut loc in apropierea orașului Almyros, in Magnesia, relateaza site-ul greekreporter. Oile au inceput se se poarte ciudat dupa ce s-au hranit cu canabis, iar ciobanul și-a dat seama repede care este cauza.Proprietarul serei a vazut ca producția sa, care fusese deja puternic afectata de…

- O turma de oi care paștea in campia semi-inundata din Tesalia, Grecia, a "invadat" o sera care cultiva canabis medicinal și a mancat aproximativ trei sute de kilograme.Incidentul a avut loc in apropierea orașului Almyros, in Magnesia, relateaza site-ul TheNewspaper.gr. Oile au dezvoltat un "comportament…

- Grecia este lovita de inundații catastrofale, din cauza ciclonului Daniel. Bogdan Plugaru, un roman aflat in Volos, a povestit faptul ca inundațiile sunt foarte puternice, apa in hotelul lor este de un metru, multe mașini au ajuns in mare, iar in prezent nu au apa și curent. Turiștii au ramas blocați…

- De ce ne era teama nu am scapat! Avem cel mai slab inceput de mandat al unui prim-ministru! Iata ca Marcel Ciolacu a reușit (nu, nu am uitat ghilimelele) sa intre in istorie ca avand cel mai slab inceput de mandat de prim-ministru, o funcție pe care o ocupa și nu o exercita, fiind doar un actor care…