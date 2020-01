Stiri pe aceeasi tema

- Un incident a avut loc, vineri, la Iasi in cadrul evenimentelor organizate cu ocazia a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, scrie antena3.ro. Potrivit informatiilor Antena 3, o persoana a lesinat in Piata Unirii de la Iasi. Aceasta si ar fi pierdut echilibrul si a fost preluata de un echipaj…

- O persoana a leșinat, vineri, in timpul evenimentelor de la Iași, de Unirea Principatelor, in apropierea președintelui Klaus Iohannis, barbatul fiind preluat de urgența și dus intr-o ambulanța SMURD.Citește și: Start la alianțe locale spectaculoase / L.Orban, catre PNL: Lasați-o mai moale…

- La ora 13:00, in Piata Unirii a venit presedintele Klaus Iohannis. Dar, in comparatie cu alte vizite facute in oras de-a lungul timpului, presedintele nu a mai fost intampinat cu urale. In schimb au iesenii au agitat mai multe bannere unde erau mesaje catre clasa politica actuala :"Moldova nu vrea…

- Unirea Principatelor Romane va fi celebrata vineri, la Iasi, printr-o serie de manifestari la care sunt asteptati sa participe presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ambasadori, parlamentari,…

- "Cand colegii mei din PSD, membri ai partidului la fel ca și mine, mi-au dat votul și increderea lor in cadrul Congresului pentru funcția de Președinte Executiv, au facut-o poate și pentru ca au vazut in mine omul care poate sa reprezinte și sa apere interesele oamenilor. Mai mult, colegii de partid,…

- Presedintele PSD si candidatul acestui partid pentru functia de presedinte al Romaniei, Viorica Dancila, a declarat ca actualul sef al statului, Klaus Iohannis isi doreste un raport sef - subaltern cu toata lumea, ca el ”trebuie sa ordone si celalalt sa execute” si a spus ca au discutat inainte de…

- Cei de fata au pastrat o atitudine retinuta pana dupa anuntarea primelor rezultate si au urmarit si o parte din discursul presedintelui Klaus Iohannis. Vasile Catea a izbucnit in ras atunci cand presedintele Romaniei spunea ca, la acest scrutin, alegatorii au votat impotriva PSD. Presedintele PSD Iasi…

- O ambulanta SMURD s-a rasturnat si mai multe persoane au fost ranite, duminica, pe B-dul Republicii din Pitesti. Persoana transportata si trei membrii ai echipajului sunt fost raniti. Accidentul s-a produs intr-o intersectie semaforizata, intre un autoturism condus de un barbat de 63 de ani, din Pitesti,…