Directorul Centrului de ID/IFR și eLearning al Universitații Politehnica Timișoara – Diana Andone a primit premiul „Distinguished Chapter Leadership" al IEEE Education Society, pentru promovarea și implementarea activitaților de e-learning, dar și pentru contribuțiile inovatoare in educația digitala și promovarea in Romania a Asociației IEEE. Distincția este acordata anual membrilor care, pe o perioada susținuta ...