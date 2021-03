Un cadou divin special pentru public: De ziua sa, MIRA lansează primul album din carieră Este cunoscuta publicului inca din 2012, de la Vocea Romaniei, are peste 1 milion de fani pe Instagram, multe colaborari de succes și zeci de milioane de vizualizari pe YouTube. MIRA a știut ca vrea sa devina cantareața de mica, iar astazi este un artist complet, talentat, care „respira” muzica. Primul album din cariera nu a intarziat sa apara, iar de ziua sa de naștere, artista lanseaza „MiraDivina”, un material discografic foarte personal ce culege experiențe reale imparțite in 8 single-uri. „O sa descoperiți mai multe stiluri de interpretare ale pieselor. Toate poveștile de pe acest material… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

