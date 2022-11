Un cadavru a fost descoperit in Canalul Dunare Marea Neagra, zona municipiului Medgidia

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada I.L.Caragiale.In urma impactului, un pieton a fost ranit. La locul accidentului au fost trimise…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Oltina, judetul Constanta. Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la o casa de pe strada Revolutiei. La locul evenimentului au fost trimise echipaje medicale…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din localitatea Ciocarlia catre localitatea Lanurile.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la un autoturism.La locul evenimentului au fost trimise echipaje medicale…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la un beci, pe Eduard Caudella. La locul evenimentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor.Interventia…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Portului Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs in zona Chimpex. In urma impactului, un pieton a fost ranit. La locul accidentului au fost trimise…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Neptun, pe plaja.Din primele informatii este vorba despre o persoana inconstienta, fara respiratie, scoasa din apa. La locul evenimentului au fost trimise echipaje medicale de prim…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina, astazi, in judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba de incendiu la un apartament, pe strada Independentei, din localitatea Medgidia. Apartamentul in cauza se afla la etajul patru. Pompierii intervin contraconomentru…