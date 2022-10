Stiri pe aceeasi tema

- In șase luni de conflict, aproape 30.000 de crime de razboi au fost semnalate in Ucraina, potrivit autoritaților. Curtea Penala Internaționala ancheteaza, transmite Euronews. Unsprezece sicrie aliniate, in fața unei gropi abia sapate, iar in interior, necunoscuți. Aceasta inmormantare de la 11 augus…

- Nu stiu cine este geniul care a scris… dar este excelenta si merita citita !!! In august, intr-un oras mic, cade o ploaie torentiala si face ca pentru cateva zile orasul sa para pustiu. Era ceva timp de cand criza a afectat acest loc, toți aveau datorii si traiau pe baza creditelor. Din fericire, vine…

- Cea de a patra ediție a Festivalului fructelor de vara cu genericul ,,Paradisul Piersicului” a avut loc la data de 14 august curent in orașul Ștefan Voda. Evenimentul care s-a desfașurat in Piața Libertații din oraș a atras multa lume indragostita de gusturi fașcinante, arome și miresme amețitoare.…

- Dar dupa o serie de sincope si intarzieri ale lucrarilor aflate in curs de desfasurare, Pitestiul, orasul campionului european Robert Glinta, va avea, in sfarsit, un bazin olimpic la standarde internationale.

- Biserica aduce intotdeauna o speranța in vremuri grele cum sunt cele pe care le traim acum, iar in orașul Pantelimon, cu prilejul hramului bisericii inchinate sfantului ocrotitor de numele caruia se leaga denumirea localitații, o slujba superba a imbracat lacașul de cult intr-o lumina Divina, aducatoare…

- Este a 155-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a declarat ca va ajuta Europa sa reziste presiunii energetice ruse. Kievul a cofnirmat ca fortele ruse au capturat a doua cea mai mare centrala electrica din tara.

- Orasul futurist NEOM din Arabia Saudita va avea o lungime 170 de kilometri si va gazdui doi zgarie-nori acoperiti cu oglinzi, potrivit noilor planuri dezvaluite de printul mostenitor Mohammad bin Salman, care nu au indepartat insa dubiile legate de fezabilitatea economica si de mediu a acestui proiect,…