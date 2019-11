Un brand 100% romanesc a urcat pe podium la The European Coffee Awards

In cadrul galei The European Coffee Awards organizata in Dubai, lantul de cafenele 5 to go a castigat argintul la categoria Best Coffee Chain din Europa Centrala si de Est, in competitie directa cu mari lanturi internationale cu traditie, Starbucks Coffee Company si Costa Coffee.



"Nu am cuvinte sa exprim bucuria din acest moment! Suntem coplesiti de acest premiu si onorati ca am primit votul de incredere a peste 1,700 de experti si oameni din industrie. Aceasta recunoastere e o mare satisfactie pentru 5 to go, dar si o imensa provocare, care vine la pachet cu promisiunea de a mentine…