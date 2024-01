Un bir aberant, „taxa pe apa de ploaie”. Brăilenii plătesc bani grei pentru „ploile” din decembrie! De cațiva ani asistam la o campanie prin care administrațiile locale, de la primarii la operatorii de servicii publice de apa – canal, salubritate etc., maresc taxele și chiar instituie noi biruri, pentru a-și asigura bugete cat mai consistente pentru salarii și cheltuielile de funcționare, deși pe hartie aceste majorari sunt motivate de creșterea bugetelor pentru investiții. Dupa, ce in urma cu doi ani, o comuna galațeana a introdus, in premiera naționala, „taxa pentru becul de pe stalp”, iar anul trecut la Galați și Braila, orașe situate pe malul Dunarii, prețul apei potabile a devenit cel mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

