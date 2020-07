Un belgian, un francez si un roman 3 oameni, un belgian, un francez si un roman (Iliescu) sunt chemati la interviu pentru o slujba bine platita in Londra. -Vreau sa-mi formulati o fraza care sa contina urmatoarele cuvinte: GREEN, PINK, YELLOWBelgianul spune:-I wake up in the morning, I eat a yellow banana, a green pepper and in the evening I watch the Pink Panther on TV.Francezul spune:I wake up in the morning, I see the yellow sun, the green grass and I think to myself I hope it will be a pink day. Iliescu spune si el:-I wake up in za morning, and i hear za phone : green… green… green… so i pink up the phone and I say … Yellow?… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

