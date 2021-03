Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal spaniol a impus, luni, grupului german Volkswagen plata unor despagubiri in valoare de 16,3 milioane de euro cumparatorilor de masini diesel care aveau instalate dispozitive ce manipulau emisiile poluante, a anuntat asociatia de protectie a consumatorilor OCU, citata de news.ro . Volkswagen…

- De la debutul pandemiei de coronavirus și pana in prezent, la nivel mondial au decedat peste doua milioane de oameni care au contactat virusul, conform cifrelor prezentate de Universitatea Johns Hopkins. Cele mai multe decese din lume au fost inregistrate in Statele Unite ale Americii, care au raportat…

- Fosta vedeta de la Manchester United și Real Madrid, David Beckham (45 de ani), a cumparat in primavara anului trecut un apartament de lux in Statele Unite ale Americii, in schimbul sumei de 24 de milioane de dolari. Beckham a achiziționat anul trecut un apartament de lux in Statele Unite ale Americii,…

- Deutsche Bank ar urma sa plateasca 125 de milioane de dolari pentru a evita o urmarire penala in Statele Unite ale Americii pentru acuzatii de corupție si manipularea pietelor de metale pretioase, conform Reuters. Cel mai mare creditor din Germania a fost de acord cu plata sumei de 125 de milioane de…

- Pana la 1 ianuarie 2021 aproximativ trei milioane de americani au fost vaccinati impotriva Covid-19. Obiectivul Guvernului federal nu a fost atins. Autoritațile americane iși propuneau ca pana la finalul lui 2020 serul sa fie administrat unui numar de 20 de milioane de oameni. In ultimele trei zile…

- Compania americana Novavax a inceput un studiu clinic de faza 3 pentru vaccinul sau experimental anti-Covid-19, dupa amanarea de doua ori a cercetarii din cauza problemelor legate de cresterea procesului de productie, transmite news.ro . Studiul va include 30.000 de voluntari, din circa 115 de locatii…

- Compania de comert en-gros Metro anunta ca vrea sa isi eficientizeze activitatea, pentru a se concentra pe deservirea sectorului alimentar si astfel vinde divizia IT cu 700 de milioane de dolari catre compania globala de tehnologie a informatiei Wipro.