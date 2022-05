Stiri pe aceeasi tema

- In discursul sau din Piața Roșie de la Moscova inainte de parada de Ziua Victoriei care marcheaza infrangerea Germaniei naziste in 1945, președintele rus Vladimir Putin a spus ca Occidentul ar fi fost pregatit sa invadeze teritoriul Rusiei, „inclusiv Crimeea”, și a evocat amintirea eroismului sovietic…

- Presedintele rus Vladimir Putin a evocat luni memoria eroismului sovietic in cel de Al Doilea Razboi Mondial pentru a si incuraja armata catre victorie in Ucraina si a afirmat ca Occidentul pregatea o invazie a pamantului nostru, inclusiv a Crimeei, iar afirmatiile sale au provocat numeroase reactii…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, in discursul sau de Ziua Victoriei, ca „operațiunea din Ucraina a fost necesara pentru a respinge preventiv agresiunea". In discursul sau halucinant, liderul de la Kremlin susține ca „Occidentul se pregatea sa-i invadeze”, iar ei lupta pentru supravietuire. „Stramoșii…

- Vladimir Putin a reluat in discursul de la Moscova, de 9 mai, mesajul mincinos și propagandistic despre ceea ce a numit in continuarea ca fiind “operațiunea militara speciala” din Ucraina și atacurile la adresa NATO și a aliaților. “S-a iscat un sentiment de rusofobie in lume”, a spus el. Președintele…

- "Nu am invitat niciun lider strain de Ziua Victoriei. Problema e ca nu e o cifra rotunda. Aceasta este sarbatoarea noastra, este o sarbatoare sfanta pentru toata Rusia, pentru toti rusii", a spus Peskov intr-o conferinta de presa, relateaza agentia de presa oficiala rusa TASS preluata de Agerpres.Oficaialul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca vede “pasi pozitivi” in negocierile cu Ucraina, informeaza AFP și Agerpres. “Va voi informa (…) despre cum se deruleaza negocierile, care au loc de acum aproape in fiecare zi. Exista unii pasi pozitivi”, a declarat Putin in timpul unei intrevederi…

- Probabil ca principalul pariu greșit al lui Vladimir Putin a fost acela ca Occidentul va fi doar puțin mai zgomotos decat de obicei, liderii americani și europeni vor condamna mai aspru „operațiunea militara speciala” (eufemismul rusesc pentru invazia in toata regula din Ucraina), vor fi suparați o…

- Vladimir Putin a ajuns sa declanșeze un razboi pe care nici el nu l-ar fi declanșat cu cațiva ani in urma, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, Mark Galeotti, expert britanic in istoria moderna, politica și securitatea Rusiei. De ce? Președintele rus a devenit un personaj impredictibil pe scena…