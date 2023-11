Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant la Botoșani, acolo unde un barbat de 48 de ani și-a taiat venele cu un flex, speriat ca are cancer. In loc sa mearga la medic pentru un diagnostic corect, acesta a cautat pe internet informații despre afecțiunea de care suferea. Panicat, barbatul a vrut sa se sinucida.

- Ceremonii deosebit de emoționante au avut loc vineri, in data de 10 noiembrie, cand un grup de soldați gradați rezerviști voluntari ai Batalionului 151 Infanterie „Razboieni” din Iași, ai Batalionului 335 Artilerie „Alexandru cel Bun” din Botoșani, ai Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski”…

- De luna viitoare, micile afaceri din județ pot cere finanțari nerambursabile de 50.000-200.000 euro. Banii primiți pot fi investiți in ateliere auto, in construcții sau hoteluri, dar și in IT, contabilitate sau cabinete medicale. Microintreprinderile din Bacau, dar și din restul județelor incluse in…

- Astazi, in Slanic Moldova, locuitorii au fost martorii unui incident ciudat atunci cand un avion militar a trecut la o inalțime extrem de redusa deasupra orașului. Martorii au relatat ca avionul era de transport și zbura atat de jos, incat au crezut ca ar putea sa cada. Sebastian T., povestește ca se…

- Pasionații de jocuri de tip loto, dar nu numai, pot cumpara bilete online, fara a se mai deplasa la agențiile „Loteriei Romane”, folosind o noua modalitate (a doua) lansata de organizator – www.joaca.loto.ro . „Loteria Romana” anunța lansarea unei noi modalitați online prin care pasionații de loteristica…

- Pe 26 august, concertul lui Andre Rieu din Maastricht, Love Is All Around, este difuzat la Herastrau Open Air in București, Happy Cinema Bacau, Bistrița și Botoșani. Regele Valsului te invita la un nou concert difuzat la cinema din orașul sau natal Maastricht: “Love is All Around”. Andre Rieu iși…