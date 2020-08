Un bărbat și-a prins nevasta cu amantul folosind Google Street View Cei au fost surprinsi de masina Google care scana strazile din Lima pe o banca de langa Puntea Suspinelor din Barranco. Amantul femeii apare intins pe banca si cu capul sprijinit pe piciorul acesteia. Cu toate ca Google le-a blurat fetele, asa cum se intampla cu toate persoanele care apar pe Street View, barbat si-a dat seama imediat ca in imagine se afla sotia sa, dupa hainele cu care era imbracata. Nervos, peruanul si-a confruntat sotia, care a recunos (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

