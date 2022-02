Barbatul din localitatea giurgiuveana Stanesti care si-a injunghiat in gat sotia si apoi a incendiat locuinta a fost arestat preventiv. El este acuzat de tentativa de omor, femeia scapand cu viata in urma agresiunii.

Judecatorii din Giurgiu au emis, duminica dupa-amiaza, mandat de arestare preventiva pe numele barbatului in varsta de 50 de ani din comuna Stanesti care sambata si-a injunghiat in gat sotia, femeia scapand cu viata si fiind dusa la spital. El fusese retinut in urma audierilor, iar duminica a fost prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru…