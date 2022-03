Stiri pe aceeasi tema

- Inca o tragedie petrecuta in timpul unei partide de vanatoare. Un barbat din Pancota, județul Arad, a fost impușcat mortal. Incidentul vine la o saptamana dupa ce un consilier local din Deta, Timiș, a murit in același mod.

- Un consilier local al Pro Romania in varsta de 36 de ani, din județul Timiș, a fost impușcat mortal la o partida de vanatoare. Incidentul a avut loc sambata dimineața, in localitatea Livezile, din județul Timiș. Potrivit poliției județene, partida de vanatoare a fost organizata legal și armele erau…

- Polițiștii Secției 8 Rurale Deta au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe fondul de vanatoare din Deta, a fost organizata o partida de vanatoare in urma careia, un barbat, de 36 de ani, a fost impușcat accidental de un alt barbat, de aceeași varsta. Incidentul a avut loc in zona localitatii Livezile,…

- O tanara in varsta de 22 de ani din Michigan, care și-a ucis fiica in varsta de trei ani, susține ca SpongeBob a obligat-o sa faca acest lucru. Justine Johnson, in varsta de 22 de ani, este acuzata ca și-a injunghiat de mai multe ori fiica, pe Sutton Mosser pe 16 septembrie, la doua zile dupa a treia…

- Scene de groaza, in aceasta dimineața, pe o strada din orașul Vanju Mare, județul Mehedinți. Un barbat in varsta de 73 de ani și-a impușcat iubita, in varsta de 43 de ani, apoi a incercat sa iși puna capat zilelor. Femeia a murit pe loc. Din primele informații, crima a avut loc in plina strada, […]…

- Baiat in varsta de 14 ani, insoșit de un barbat, se afla intr-o padure din apropierea satului Poiana Magura din Salaj, pentru a lua brazi. La un moment dat, copilul s-a apropiat de o baraca, in care se afla un barbat. Speriat ca ar putea fi atacat de un urs, acesta pus mana pe arma de vanatoare si a…

- Baiat in varsta de 14 ani, insoșit de un barbat, se afla intr-o padure din apropierea satului Poiana Magura din Salaj, pentru a lua brazi. La un moment dat, copilul s-a apropiat de o baraca, in care se afla un barbat. Speriat ca ar putea fi atacat de un urs, acesta pus mana pe arma de vanatoare si a…

- Incident șocant, in urma cu puțin timp, in Turcoaia, judetul Tulcea. Conform primelor informații, se pare ca un copil pe bicicleta a fost impuscat, din greseala, de un agent de poliție. Adolescentul in varsta de 13 ani se plimba liniștit cu bicicleta, atunci cand a fost strapuns de un glonț. Iata cum…