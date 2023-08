Potrivit CFR SA, in jurul orei 11:50, trenul IR 1881, care circula pe relația București Nord – Constanța, a accidentat mortal, pe linia de cale ferata Baneasa – Pantelimon, la km 14+500, un barbat. “Pana la sosirea organelor abilitate sa intervina și sa deruleze toate procedurile in cazurile de accidente pe calea ferata, trenul IR 1881 a fost oprit in zona accidentului. Menționez faptul ca, la ora 12.20 au sosit la locul accidentului echipele SMURD și Poliția TF, iar la ora 13.30 reprezentantul Procuraturii”, au transmis reprezentanții companiei.