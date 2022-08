Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 56 de ani a fost gasit mort, miercuri, 17 august, „intr-o camera tehnica din incinta unei institutii”, a informat Poliția Capitalei. Potrivit surselor judiciare consultate de Libertatea, barbatul era angajat al RA-APPS, iar cadavrul a fost descoperit la etajul 8 din Casa Presei.„Direcția…

- Sambata, 6 august, in jurul orei 1.40, prin apel 112, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Secția 20 a fost sesizata cu privire la faptul ca, intr-un lac din Sectorul 6, se afla o persoana inecata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Alerta cu bomba la un centrul comercial din Sectorul 1 al Capitalei - un barbat a apelat telefonic Poliția Locala și a spus ca a pus o bomba in incinta unui mall, a anunțat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

- Sute de oameni au fost evacuați, sambata, in urma unei alerte cu bomba la mall Baneasa, in București. Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata de catre o structura a Jandarmeriei cu privire la faptul ca o persoana a sesizat prezența unui dispozitiv periculos in incinta unui…

- Un polițist imbracat in haine civile, care incerca sa aplaneze un conflict izbucnit in trafic a fost lovit de unul dintre agresori, care nu știa ca respectivul este om al legii. Trei barbați au fost reținuți. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 18 Poliție a fost sesizata prin…