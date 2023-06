Stiri pe aceeasi tema

- In urma evenimentelor la care au intervenit, reprezentanții ISU Cluj au transmis un comunicat de presa: "Persoane blocate de apa intr-un autoturism in parcarea Vivo. Intervine Detasamentul 2 Cluj. Sunt patru masini blocate in apa, au fost evacuate 10 persoane constiente, cooperante. Fara alte probleme",…

- Un barbat din California a murit dupa ce a fost lovit de o mașina, la doar cateva momente dupa ce a ajutat o familie de rațe sa traverseze o strada aglomerata, a anunțat poliția locala, citata de BBC.

- Ciclonul Mocha a provocat moartea a putin 41 de persoane in sate din statul Rakhine, aflat in vestul Myanmarului, au declarat marti pentru AFP responsabili locali.Insotit de vanturi cu viteze de pana la 195 km/ora, Mocha a lovit duminica intre Sittwe, capitala statului Rakhine, si orasul Cox's Bazar,…

- Cel puțin cinci persoane au fost ranite in Israel dupa ce un barbat a intrat cu mașina in mulțime. Incidentul a avut loc luni pe o strada aglomerata din oraș.Poliția locala susține ca este vorba de un atac terorist. Iar atacatorul este un palestenian.

- Sunt cel puțin șase persoane impușcate, intre care și un polițist, in urma atacului armat din Louisville, Kentucky. Atacatorul a fost anihilat, susține presa americana, iar incidentul a luat sfarșit.

- 20 de persoane au fost implicate intr-un scandal care a izbucnit in Colonia Noua din Florești. Polițiștii au intervenit in forța pentru a calma spiritele. Un barbat a fost injunghiat, s-a lasat și cu persoane conduse la audieri. La fața locului, polițiștii au identificat 20 de persoane care iși adresau…

- Un barbat de 36 de ani din Chișinau a fost plasat in arest pentru 30 de zile fiind suspectat de comiterea unui omor. Banuitul ar fi consumat bauturi alcoolice impreuna cu victima, un barbat de 36 de ani, intr-un apartament din sectorul Botanica, iar la un moment dat intre ei s-ar fi iscat un conflict…

- Un barbat de 81 de ani, care a ramas blocat cu mașina in zapada timp de o saptamana dupa ce a fost surprins de o furtuna de zapada in California, i-a spus fratelui sau ca a supraviețuit mancand doar zapada și croasante, informeaza Insider.